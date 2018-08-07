Славия – Динамо: букмекеры подняли коэффициенты на победу киевлян

Букмекеры ухудшили шансы на выигрыш Динамо в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против Славии.

Ведущие букмекерские конторы внесли существенные изменения в свои прогнозы на матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между пражской Славией и киевским Динамо. Накануне шансы "бело-синих" и так были хуже, а за несколько часов до матча коэффициент на победу киевлян ощутимо вырос.

Славия – Динамо: анонс матча квалификации Лиги чемпионов

Стало (было) Bwin: победа Славии 2.30 (2.45), ничья 3.10 (3.20), победа Динамо 3.40 (2.85).

William Hill: победа Славии 2.30 (2.50), ничья 3.10 (3.20), победа Динамо 3.30 (2.90).

Матч квалификационного раунда Лиги чемпионов Славия – Динамо начнется сегодня в 20:30. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.