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Славия – Динамо: букмекеры подняли коэффициенты на победу киевлян

19:23 73 Читати українською
Славия – Динамо: букмекеры подняли коэффициенты на победу киевлян
Тренировка Динамо / фото: твиттер ФК Динамо

Букмекеры ухудшили шансы на выигрыш Динамо в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против Славии.

Ведущие букмекерские конторы внесли существенные изменения в свои прогнозы на матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между пражской Славией и киевским Динамо. Накануне шансы "бело-синих" и так были хуже, а за несколько часов до матча коэффициент на победу киевлян ощутимо вырос.

Славия – Динамо: анонс матча квалификации Лиги чемпионов

Стало (было) Bwin: победа Славии 2.30 (2.45), ничья 3.10 (3.20), победа Динамо 3.40 (2.85).

William Hill: победа Славии 2.30 (2.50), ничья 3.10 (3.20), победа Динамо 3.30 (2.90).

Матч квалификационного раунда Лиги чемпионов Славия – Динамо начнется сегодня в 20:30. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Лига чемпионов3-й квалиф. раунд, первые матчи

Славия Прага - Динамо Киев: Вторник 07 августа 2018

Славия Прага
до матча
20
мин
Динамо Киев
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