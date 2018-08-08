Славия – Динамо: Бойко в начале матча ужалила оса

В начале матча против Славии с голкипером Динамо произошел неприятный эпизод.

Об этом рассказал главный тренер киевского Динамо Александр Хацкевич.



"Что случилось с Бойко в начале матча? Его укусила оса. Серьезно. Что вы на меня так смотрите? Спросите его – он подтвердит", – сказал главный тренер "бело-синих" на послематчевой пресс-конференции.

Славия – Динамо – видео голов

Напомним, Динамо упустило победу над Славией на последних минутах выездного матча.



Ответный матч состоится через неделю, 14 августа, в Киеве.