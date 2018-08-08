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Славия – Динамо: Бойко в начале матча ужалила оса

7 августа 23:48 82 Читати українською
Славия – Динамо: Бойко в начале матча ужалила оса
Денис Бойко / Соцсети

В начале матча против Славии с голкипером Динамо произошел неприятный эпизод.

Об этом рассказал главный тренер киевского Динамо Александр Хацкевич.

"Что случилось с Бойко в начале матча? Его укусила оса. Серьезно. Что вы на меня так смотрите? Спросите его он подтвердит", – сказал главный тренер "бело-синих" на послематчевой пресс-конференции.

Славия Динамо видео голов

Напомним, Динамо упустило победу над Славией на последних минутах выездного матча.

Ответный матч состоится через неделю, 14 августа, в Киеве.

Лига чемпионов3-й квалиф. раунд, первые матчи

Славия Прага - Динамо Киев: Вторник 07 августа 2018

Славия Прага
Матч окончен
1 : 1
Динамо Киев
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