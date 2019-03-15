Славия – Челси: безумная реакция игроков чешского клуба на результаты жеребьевки четвертьфинала Лиги Европы

Игроки Славии очень обрадовались, что сыграют против Челси в 1/4 финала Лиги Европы.

Футболисты Славии устроили настоящее безумие в раздевалке после того, как узнали имя своего соперника в четвертьфинале Лиги Европы.

Результаты жеребьевки 1/4 финала и 1/2 финала Лиги Европы

Напомним, что Славия в драматическом противостоянии 1/8 финала турнира одолела Севилью. Это поражение стоило работы уже экс-главному тренеру испанцев Пабло Мачину.

В свою очередь, Челси в предыдущем раунде без проблем прошел Динамо, нанеся киевлянам сокрушительное поражение (0:8) по сумме двух матчей.

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