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Славия – Барселона: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

21:55 194 Читати українською
Славия – Барселона: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
Славия – Барселона: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Славия в рамках 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов принимает Барселону. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию поединка – в этой новости на "Футбол 24".

 
Лионель Месси 3’
3’ Лионель Месси

Матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА Славия – Барселона начался в 22:00 по киевскому времени. Видеотрансляция поединка проходит на онлайн-сервисе OLL.TV, текстовую онлайн-трансляцию проводит "Футбол 24".

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Стартовые составы

Славия: Коларж – Цоуфал, Кудела, Говорка, Боржил – Соучек, Шевчик – Масопуст, Станчу, Зелены – Олайника

Запасные: Коварж, Голеш, Гушбауэр, Тецл, ван Бюрен, Шкода, Фридрих

Барселона: тер Штеген – Семеду, Пике, Лангле, Альба – Артур, Бускетс, де Йонг – Месси, Суарес, Гризманн

Запасные: Нето, Ракитич, Тодибо, Дембеле, Видаль, Фирпо, Фати

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