Славия – Динамо: фанаты киевлян зажгли файеры после гола Вербича

В матче квалификации Лиги чемпионов Славия – Динамо горели файеры.

Пиротехнику использовали фанаты киевского Динамо после того, как Вербич открыл счет в матче.



Заметим, что в день перед матчем ультрас киевского клуба опубликовало фото с пиротехническим перфоменсом на мосту в Праге.

Славия – Динамо – видео голов и обзор матча

Напомним, Динамо упустило победу над Славией на последних минутах выездного матча. Игра закончилась со счетом 1:1. Ответный матч состоится в Киеве через неделю, 14 августа.