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Славия – Динамо: фанаты киевлян зажгли файеры после гола Вербича

00:13 20 Читати українською
Славия – Динамо: фанаты киевлян зажгли файеры после гола Вербича
Фанаты Динамо запалили фаеры

В матче квалификации Лиги чемпионов Славия – Динамо горели файеры.

Пиротехнику использовали фанаты киевского Динамо после того, как Вербич открыл счет в матче.

Заметим, что в день перед матчем ультрас киевского клуба опубликовало фото с пиротехническим перфоменсом на мосту в Праге.

Славия Динамо видео голов и обзор матча

Напомним, Динамо упустило победу над Славией на последних минутах выездного матча. Игра закончилась со счетом 1:1. Ответный матч состоится в Киеве через неделю, 14 августа.

Лига чемпионов3-й квалиф. раунд, первые матчи

Славия Прага - Динамо Киев: Вторник 07 августа 2018

Славия Прага
Матч окончен
1 : 1
Динамо Киев
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Лига чемпионов Динамо Киев Динамо Киев Славия Прага - Динамо Киев футбольные фанаты
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