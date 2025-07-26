Президент Университати Крайова Михай Ротару эксцентрично отреагировал на поражение своей команды в матче против Сараева.

Университатя Крайова уступила Сараеву в первом матче 2-го раунда квалификации Лиги конференций (1:2). В составе румынской команды сыграли сразу двое украинцев: вратарь Павел Исенко и защитник Александр Романчук, который отметился голом.

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"Слава Украине, можно сказать. Я имею в виду Романчука и Исенко. Они очень хорошо себя показали. Я не знал, что арбитр был украинцем (Дмитрий Панчишин – прим.). Это были мучительные 60 минут. В перерыве я сказал, что либо мы пропустим много, либо сравняем счет. Крецу промахнулся в дополнительное время. Первые 30 минут были для нас тяжелыми", – приводит слова Ротару Digi Sport.

К слову, ответный матч между Университатей Крайова и Сараевом состоится уже на следующей неделе, 31 июля, начало в 20:30.

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