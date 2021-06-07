В сети не утихает шумиха вокруг формы сборной Украины, которую в России считают провокационной.

Посольство США в Украине на своей официальной странице в Twitter сообщило, что им нравится новая экипировка "сине-желтых". Этот пост прокомментировало и посольство Великобритании, которые тоже согласились со своими коллегами.

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Напомним, накануне состоялась презентация новой экипировки "сине-желтых", что спровоцировало лавину критики со стороны России – в частности, из-за надписи "Слава Украине!" и "Героям слава", а также контуры границ Украины с Крымом, Донецкой и Луганской областями. По мнению представителей страны-агрессора, наша форма "выражает политическую позицию".

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