Форвард Шахтера и сборной Украины присоединился к теплым пожеланиям главной команде страны перед стартовым поединком на Евро-2020.

"Сегодня день открытия, я хочу пожелать удачи своим товарищам по сборной, я хотел бы быть рядом с вами.

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Я буду наблюдать и болею за наш успех, успех для нашей страны! Слава Украине!" – написал Мораес в своем Instagram. Заметим, что натурализованный бразилец из-за разрыва боковой и крестообразной связок колена не поехал на Евро и уже не сыграет в этом году.

К слову, стартовый свисток матча Нидерланды – Украина прозвучит в 22:00. Также в квартете С "сине-желтые" будут играть с Австрией и Северной Македонией.

Нидерланды – Украина: анонс матча Евро-2020