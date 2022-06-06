После поединка в Кардиффе валлийцы, выходя со стадиона, устроили аплодисменты украинским болельщикам. Наши сразу ответили взаимностью, поздравив британцев с выходом на чемпионат мира.

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Фанаты двух сборных тепло обнимались, а некоторые болельщики Уэльса поддержали нас фразой "Слава Украине". Яркий пример цивилизованного общения и умение отдать должное сопернику даже после досадных поражений. В отличие от путинской орды, которую, к счастью, европейские фанаты увидят нескоро.

Напомним, автогол Андрея Ярмоленко вывел на чемпионат мира Уэльс, который сыграет на Мундиале впервые за 64 года. Украина пропустит четвёртый турнир подряд.

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