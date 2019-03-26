"Слава Украине", – Мораес прокомментировал победу над Люксембургом

Форвард сборной Украины Жуниор Мораес поделился впечатлениями от матча отбора к Евро-2020 против Люксембурга.

"Никто не сказал, что это будет легко, но в моей жизни все, где я побеждал, было со многими столкновениями и напряженной работой. Спасибо всем, кто принимал меня с большой радостью, сегодня мы добыли удивительную победу. Мы вместе! Слава Украине" , – написал Жуниор украинском языке в Instagram.

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Отметим, что Мораес вышел в стартовом составе на матч второго тура отбора к Евро-2020 против Люксембурга. Жуниор провел на поле все 90 минут и не отличился результативными действиями.

Напомним, несколько часов назад появилась информация о том, что "сине-желтые" могут получить техническое поражение в матчах отбора к Евро-2020 против Португалии и Люксембурга за возможное нарушение правил натурализации Мораеса.

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