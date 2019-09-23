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"Слава Украине!" – Гюндоган продемонстрировал знание украинского языка

18:01 288 Читати українською
"Слава Украине!" – Гюндоган продемонстрировал знание украинского языка
Илкай Гюндоган / Reuters

Полузащитник Манчестер Сити Илкай Гюндоган удивил своими знаниями украинского языка.

 
Рияд Марез 24’
Илкай Гюндоган 38’
Габриэл Жезус 76’
24’ Рияд Марез
38’ Илкай Гюндоган
76’ Габриэл Жезус

"Жена моего брата – украинка. Иногда она учит меня вашему языку. Например, вчера я запомнил такие слова: "Слава Украине!" – цитирует Гюндогана телеканал Футбол 1/2.

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Отметим, что Гюндоган помог Манчестер Сити разгромить Шахтер (3:0) в рамках 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов, забив второй гол в матче.

В общем, немец провел 7 матчей за "горожан" в этом сезоне во всех турнирах, записав в свой актив гол и голевую передачу.

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