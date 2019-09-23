"Слава Украине!" – Гюндоган продемонстрировал знание украинского языка

Полузащитник Манчестер Сити Илкай Гюндоган удивил своими знаниями украинского языка.

"Жена моего брата – украинка. Иногда она учит меня вашему языку. Например, вчера я запомнил такие слова: "Слава Украине!" – цитирует Гюндогана телеканал Футбол 1/2.

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Отметим, что Гюндоган помог Манчестер Сити разгромить Шахтер (3:0) в рамках 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов, забив второй гол в матче.

В общем, немец провел 7 матчей за "горожан" в этом сезоне во всех турнирах, записав в свой актив гол и голевую передачу.

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