"Слава Украине-2": Вида избежал наказания от ФИФА за второй видеоролик после победы над Россией

Защитник сборной Хорватии Домагой Вида не будет наказан ФИФА за второе видео, на котором экс-защитник Динамо поддержал Украину.

ФИФА решила не наказывать Домагоя Виду за второе видео со словами "Слава Украине". Дисциплинарный комитет организации установил, что видео появилось еще до вынесения предупреждения Виде за первый видеоролик, поэтому ФИФА не увидела дополнительных нарушений в действиях хорвата, информирует журналист BBC Ричард Конвей.

"Слава Украине-2!" – появилось новое видео празднования Виды победы над Россией

Напомним, что после поединка против сборной России Вида и Вукоевич посвятили победу в том числе и украинцам. Это вызвало шквал критики в российском информационном пространстве, ФИФА предупредила Виду за "Слава Украине", а Вукоевич был исключен из сборной Хорватии на ЧМ-2018 из-за появления вирусного видео.

В то же время украинцы запустили флэшмоб и обвалили рейтинг страницы ФИФА в Facebook, выставляя низкие баллы и оставляя негативные комментарии об организации.