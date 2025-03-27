Бельгийские медиа отреагировали на победу своей сборной над Украиной в Лиге наций, выпустив карикатуру, которая быстро привлекла внимание.

Автором иллюстрации стал местный художник Марек де Мейер, известный под псевдонимом Marec.

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Он сотрудничает с местными изданиями Het Nieuwsblad и De Standaard. Вероятно, рисунок был опубликован именно в первой газете, поскольку этот стиль иллюстраций часто появляется на ее страницах.

Де Мейер уже не впервые обращается к теме футбола с участием украинцев – после июньского матча на Евро-2024 он создал еще один арт, где президент Украины предстает в форме национальной сборной, а рядом с ним изображен Ромелу Лукаку.

Де Мейер активно работает над политическими карикатурами и регулярно публикует их в своем Instagram. В его работах можно встретить изображения известных мировых лидеров, в частности Дональда Трампа, Владимира Путина и президента Украины.

Напомним, что следующий сезон Лиги наций "сине-желтые" снова проведут в Дивизионе B, а Бельгия празднует не только победу, но и сохранение места в элите турнира.

Такой кадрово слабой сборной Украины не было еще никогда