Встреча Луи ван Гала и 20-летнего хавбека Аякса Юррьена Тимбер на тренировочных полях сборной Нидерландов вышла довольно оригинальной.

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Ван Гал: Я вакцинирован. А ты?

Тимбер: Да, я тоже.

Ван Гал: Слава Богу, что ты не идиот.

После провала на Евро-2020 "оранье" пытаются пробиться на ЧМ-2022. В своей группе квалификации подопечные ван Гала расположились на второй строчке, ведя напряженную борьбу со сборными Турции и Норвегии.

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