"Слава Богу, что ты не идиот", – ван Гал подбодрил молодого таланта сборной Нидерландов
12:56 - Читати українською
Главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гал настаивает на необходимости людей прививаться.
Встреча Луи ван Гала и 20-летнего хавбека Аякса Юррьена Тимбер на тренировочных полях сборной Нидерландов вышла довольно оригинальной.
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Ван Гал: Я вакцинирован. А ты?
Тимбер: Да, я тоже.
Ван Гал: Слава Богу, что ты не идиот.
После провала на Евро-2020 "оранье" пытаются пробиться на ЧМ-2022. В своей группе квалификации подопечные ван Гала расположились на второй строчке, ведя напряженную борьбу со сборными Турции и Норвегии.
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