"Слава Богу, что продали": Алиев – о переходе Миколенко в Эвертон
08:00 - Читати українською
Бывший игрок Динамо Александр Алиев высказался по поводу перехода Виталия Миколенко на Туманный Альбион.
"Слава Богу, что его продали. Пацан заслужил. Мы же посмотрим, как он там будет выступать.
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Главное, чтобы у него все там удавалось. Эвертон – хорошая команда", – коротко подытожил Алиев в комментарии Sport Arena.
Напомним, Миколенко перешел в Эвертон 1 января. Его соглашение с "ирисками" рассчитано до июня 2026 года, дебют может состояться уже 8 января в матче Кубка Англии против Халл Сити.
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