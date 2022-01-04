"Слава Богу, что его продали. Пацан заслужил. Мы же посмотрим, как он там будет выступать.

Миколенко должен выучить английский – его обязывает контракт

Главное, чтобы у него все там удавалось. Эвертон – хорошая команда", – коротко подытожил Алиев в комментарии Sport Arena .

Напомним, Миколенко перешел в Эвертон 1 января. Его соглашение с "ирисками" рассчитано до июня 2026 года, дебют может состояться уже 8 января в матче Кубка Англии против Халл Сити.