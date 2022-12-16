У сборных Аргентины и Франции есть считанные дни, чтобы изучить особенности друг друга перед финалом Мундиаля.

Главный редактор "Футбол 24" Олег Бабий и его заместитель Тарас Котив также обсудили возможные ключи к победе в решающем матче ЧМ-2022.

Франция достаточно мощно проводит турнир, но не воспользуются ли аргентинцы "сладкой булочкой" на левом фланге команды Дешама? Эмоциональная прощальная битва Месси станет преимуществом или лишним давлением для "альбиселесте"? Стоит ли выпускать Оливье Жиру в основе? Ответы на эти и другие вопросы смотрите в новом видео на нашем YouTube-канале.

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