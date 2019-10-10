Скучаю по временам, когда выступал в Украине, – полузащитник сборной Литвы Миколюнас

Полузащитник сборной Литвы Миколюнас поделился ожиданиями от предстоящего матча квалификации Евро-2020 против Украины.
"Нас ожидает важная встреча. Постараемся дать отпор сборной Украины. Играл здесь четыре с половиной года. Тогда уровень футбола был очень высоким. У меня ностальгия по тому времени. У меня осталось много друзей в Украине.
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Сложно кого-то выделить в сборной Украины. Команда очень сбалансированная во всех линиях. Литовцам будет очень трудно", – цитирует Миколюнас Tribuna.
Напомним, 11 октября в Харькове национальная команда будет принимать сборную Литвы в рамках отбора на Евро-2020. Стартовый свисток прозвучит в 21:45. Уже через три дня, 14 октября, в Киеве, подопечные Андрея Шевченко встретятся с португальцами.
Стоит отметить, что Миколюнас выступал в УПЛ за киевский Арсенал и Севастополь в период с 2009 по 2014 годы.
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