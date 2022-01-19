"Немного усталость присутствует, поскольку была смена полей, переход с мягкого синтетического газона на натуральный, замерзший – нагрузка на ноги ощущалась, они уставали. Дополнительно занимается каждый игрок нашей команды. У кого-то мышцы быстрее растут, у кого-то медленнее. У меня, наверное, этот процесс происходит с опозданием. Важно укреплять мышцы для профилактики, те, кто следит за собой, это делают.

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Как приняли молодых игроков? Конечно, поддерживаем, ведь каждый в свое время был на их месте. Понимаем, как им тяжело влиться в коллектив, ведь нагрузка гораздо больше, чем было в U-19. В первой команде совсем другой уровень. Поэтому помогаем и подсказываем им. Все зависит от них самих: если будут работать, все получится.

Не хватает ребят, которые не поехали на сборы? Скучаем по Миколенко, но вся команда очень за него рада, что теперь он будет выступать в АПЛ. Он заслужил этот шанс. Ждем, когда поправятся Караваев, Забарный, Шкурин, вернется из сборной Рамирес, и начнут тренироваться с нами", – поделился Шапаренко в комментарии официальному сайту Динамо.

Добавим, что киевляне прибыли в Испанию на зимние сборы 17 января, где пробудут десять дней и проведут 4 спарринга. Миколенко же этой зимой перебрался в Эвертон и уже успел дебютировать в АПЛ и Кубке Англии.

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