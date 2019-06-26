toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Испания
ТРАНСФЕРЫ ШАХТЕР УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ДИНАМО КИЕВ КОПА АМЕРИКА-2019

Скромно и со вкусом – в сети появились фото гостевой формы Реала на следующий сезон

21:39 196 Читати українською
Скромно и со вкусом – в сети появились фото гостевой формы Реала на следующий сезон
Игроки Реала / Reuters

Новуая экипировка мадридцев будет весьма сдержанной и лаконичной.

Фотографии с возможным вторым комплектом "сливочных" появились на сайте Footy Headlines.

Интер шокировал цветом своей новой гостевой формы

Форма выполнена в темно-синем цвете с золотыми элементами, которые подчеркивают королевский статус столичного клуба. Эмблемы Реала и технического спонсора также будут золотыми.

Напомним, в сезоне 2018/19 испанский гранд смог выиграть только клубный чемпионат мира.

Зидан рассматривает 4 тактические схемы для обновленного Реала – везде фигурирует игрок, которого нет в команде

blog_ava
Неймар определился, когда объявит о переходе в Барселону
12:24
871
Теги
Испания Фото Футбольная форма Реал Мадрид Реал Мадрид
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
дн
:
4
час
:
6
мин
Бразилия
03:30
Парагвай
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук