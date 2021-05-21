"Правда ли, что Вадим Шаблий – неофициальный спортивный директор клуба? У нас есть генеральный директор Оганов. Есть тренер! И есть я! Все остальные вокруг клуба помогают кому-то из нас или всем нам. Я Шаблия знаю 12 лет, если бы мне было с ним некомфортно, я бы с ним не общался.

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Много трансферов проходит при непосредственном участии Шаблия. Это дело клуба, Шаблия и футболистов. Шаблий представляет интересы своей компании, но иногда его интересы совпадают с интересами футбольного клуба Заря. Когда совпадают интересы – работаем вместе.

Это неправда, что в Зарю новые футболисты могут прийти только через Шаблия. В Зарю можно зайти только через меня и если это согласует главный тренер.

А относительно слухов, что Скрипнику не очень нравится согласовывать кандидатуры игроков с Шаблием... Скрипнику все нравится", – сказал Геллер в комментарии Telegra.ph.

Напомним, по итогам сезона Заря заняла в чемпионате Украины третье место, набрав 50 очков. В Кубке Украины подопечные Скрипника остановились в шаге от завоевания трофея, уступив в финале (0:1) киевскому Динамо.

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