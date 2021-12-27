"Конкуренция порождает рост и твой, и команды, и чемпионата. Это только на руку. Чем больше будет сильных команд – тем сильнее будет чемпионат.

"После ЧМ-2006 мной интересовалось Динамо": Пятов признался, кто посоветовал ему перейти в Шахтер

До этих событий было 5-6 команд: Днепр, Металлист, Черноморец при Григорчуке был хороший, была Ворскла стабильная.

В этом сезоне я поражен матчем с Зарей. Мне очень понравилось, что чемпионат живой. Пришел тренер в Зарю такой, которому удалось оживить команду, она побежала. Реально, нам очень сложно было. Второй матч тоже живой и ровный был", – сказал Пятов в интервью клубному YouTube-каналу.

Напомним, Заря на зимнюю паузу ушла на 4 строчке турнирной таблицы УПЛ – от лидера первенства Динамо луганчане отстают на 10 очков.

"На Шахтар не ображаюся": Тарас Качараба – про лідерство у Словані, рівень Монзуль, Яремчука і чеських "Мужиків"