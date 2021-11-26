"Скрипнику надо покидать Зорю, потому что у этой команды совершенно нет игровой дисциплины. Так в футбол не играют.

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Рома в первом тайме могла забить 10 голов. Что делает Скрипник? Я не знаю, какая у него тактика, но игроки Ромы обладали полной свободой, делали, что хотели. Защитники Скрипника – проходной двор. Ему нужно покидать команду, так в футбол не играют, как он играет", – цитирует Сабо Tribuna.

Напомним, поражение от Ромы лишило Зорю шансов на выход из группы Лиги конференции.

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