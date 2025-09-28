"В первом тайме не узнал своих ребят: солнышко греет, они постояли, немного поиграли. Во втором тайме была какая-то реакция. В прошлом туре мы не дотерпели, нас дожали. Здесь не смогли дожать мы, не можем сыграть агрессивнее. И тренерский штаб и команда расстроены. Сегодня это не та Заря, которую я хочу видеть.

Можно сказать, что Заря сегодня потеряла два очка? Я не могу так сказать, потому что Оболонь тоже играла в футбол, создавала моменты. Но в целом, не очень яркий футбол был. Те, кто играет в защите, действовали лучше, чем те, кто играет в атаке.

Замена Мичина в перерыве? Мы хотели больше играть через фланги. Маткевич – скоростной футболист, играет слева и справа. Хотели добавить энергии. Хочется, чтобы ребята играли еще мощнее, еще ярче, больше играли вперед", – приводит слова Скрипника пресс-служба Зари.

Напомним, луганчане разошлись безголевой ничьей с Оболонью. Лучший момент во встрече имел Роман Саленко, который пробил в стойку после розыгрыша стандарта.

