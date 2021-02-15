Скрипник завоевал звание лучшего тренера Украины 2020 года
22:08 - Читати українською
Наставник "мужиков" удостоился очередного признания на родине.
Лучшим тренером украинской Премьер-лиги стал коуч луганской Зари Виктор Скрипник.
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51-летний специалист опередил наставника черниговской Десны Александра Рябоконя и главного тренера киевского Динамо Мирча Луческу.
Напомним, Скрипник возглавил Зарю в июне 2019 года, сменив на посту Юрия Вернидуба. По итогам прошлого сезона луганская команда завоевала бронзу УПЛ.
В текущем сезоне "мужики" идут четвертыми, имея в своем активе после 14-ти туров 23 пункта. Столько же у Десны, однако у луганчан есть игра в запасе.
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