Лучшим тренером украинской Премьер-лиги стал коуч луганской Зари Виктор Скрипник.

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51-летний специалист опередил наставника черниговской Десны Александра Рябоконя и главного тренера киевского Динамо Мирча Луческу.

Напомним, Скрипник возглавил Зарю в июне 2019 года, сменив на посту Юрия Вернидуба. По итогам прошлого сезона луганская команда завоевала бронзу УПЛ.

В текущем сезоне "мужики" идут четвертыми, имея в своем активе после 14-ти туров 23 пункта. Столько же у Десны, однако у луганчан есть игра в запасе.

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