Скрипник: Заре не стыдно за поражение – мы сыграли против Шахтера в свою игру

Главный тренер Зари Виктор Скрипник прокомментировал поражение в матче 7-го тура УПЛ против Шахтера (3:4).

"Во-первых, поздравили Шахтер с победой. Поражение, от которого не стыдно: мы сыграли в ту игру, которую хотели. Пытались сбить с толку наших соперников на выезде, выбрали свою тактику. У нас была такая стратегия: два нападающих, которые должны были напрягать защиту соперника. Хороший тандем Будковский – Русин, который добавляет живости и роста.

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Всегда обидно, не могу сказать команде каких плохих слов. Мне приятно тренировать Зарю, и те ребята, которые выходят на поле, отдаются на поле за команду. Ошибки есть и будут, просто мне важна реакция на них. У нас хороший и дружный коллектив. Очки тоже хочется набирать, но мы играли против нашего гранда и достойно. Это внушает оптимизм.

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Если мы разберем все наши предыдущие игры, то у нас была хорошая игра с Эспаньолом, с Динамо, особенно второй тайм, когда мы выбегали и накрывали впереди. Это то, что мы прививаем команде: хотим играть первым номером.

Конечно, когда ты играешь с уверенностью, то хочется, чтобы был результат. Первый тайм был хороший, и при счете 3:2 мы пытались играть вперед. Но те ошибки, которые мы допускали, нас тормозят", – поделился Скрипник в комментарии телеканалу Футбол 1/2.

Напомним, что Шахтер перестрелял Зарю в сверхрезультативном матче (4:3), а Коноплянка отметился ассистом в дебютной игре.

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