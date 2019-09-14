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Скрипник: Заре не стыдно за поражение – мы сыграли против Шахтера в свою игру

22:05 28 Читати українською
Скрипник: Заре не стыдно за поражение – мы сыграли против Шахтера в свою игру
Виктор Скрипник / фото: ФК Заря

Главный тренер Зари Виктор Скрипник прокомментировал поражение в матче 7-го тура УПЛ против Шахтера (3:4).

42’ Тайсон
54’ Марлос
60’ Жуниор Мораес
89’ Жуниор Мораес
 
Владлен Юрченко 10’
Владислав Кочергин 35’
Богдан Леднев 86’
10’ Владлен Юрченко
35’ Владислав Кочергин
42’ Тайсон
54’ Марлос
60’ Жуниор Мораес
86’ Богдан Леднев
89’ Жуниор Мораес

"Во-первых, поздравили Шахтер с победой. Поражение, от которого не стыдно: мы сыграли в ту игру, которую хотели. Пытались сбить с толку наших соперников на выезде, выбрали свою тактику. У нас была такая стратегия: два нападающих, которые должны были напрягать защиту соперника. Хороший тандем Будковский – Русин, который добавляет живости и роста.

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Всегда обидно, не могу сказать команде каких плохих слов. Мне приятно тренировать Зарю, и те ребята, которые выходят на поле, отдаются на поле за команду. Ошибки есть и будут, просто мне важна реакция на них. У нас хороший и дружный коллектив. Очки тоже хочется набирать, но мы играли против нашего гранда и достойно. Это внушает оптимизм.

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Если мы разберем все наши предыдущие игры, то у нас была хорошая игра с Эспаньолом, с Динамо, особенно второй тайм, когда мы выбегали и накрывали впереди. Это то, что мы прививаем команде: хотим играть первым номером.

Конечно, когда ты играешь с уверенностью, то хочется, чтобы был результат. Первый тайм был хороший, и при счете 3:2 мы пытались играть вперед. Но те ошибки, которые мы допускали, нас тормозят", – поделился Скрипник в комментарии телеканалу Футбол 1/2.

Напомним, что Шахтер перестрелял Зарю в сверхрезультативном матче (4:3), а Коноплянка отметился ассистом в дебютной игре.

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