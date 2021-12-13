В услугах украинца заинтересованы "сильные венгерские клубы и команды из Второй Бундеслиги", сообщил журналист Владимир Зверев в эфире Профутбол Digital.

"Потому Зарю и называют "мужиками": Скрипник похвалил подопечных за ничью из Динамо и подтвердил уход Сайядманеша

Отметим, что названия клубов неизвестны. Контракт Скрипника с Зарей действует до лета 2022 года. Виктор Анатольевич 2 раза выигрывал с командой бронзовые медали УПЛ.

Добавим, что на зимний перерыв луганчане пошли на 4 месте, имея в активе 36 очков, и отставая от СК Днепр-1 на 4 пункта.

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