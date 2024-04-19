– Старт Скрипника получился очень сложным.

– И это абсолютно нормальная ситуация. Он поломал абсолютно всю игру, которая была до того. Я не назвал бы то, что было до того, игрой, но что-то там как-то было, все привыкли как-то играть.

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Он все поломал и сделал это абсолютно правильно. Потому что для того, чтобы заходить в летнее трансферное окно, чтобы в следующем сезоне показывать какую-то адекватную игру, надо уже сегодня над ней работать.

Какие у нас варианты? Прийти и начать играть по-новому и восстанавливать команду по факту с нуля или прийти и доиграть уже сезон как-то там, и потом летнее трансферное окно, и нам надо начинать новый сезон. Что мы будем делать?

– То есть, вы не хотите терять время?

– Да. Сейчас то, что вы видите на поле – это мы не теряем время.

– Но команда сейчас уже в зоне вылета.

– Да. И что?

– Может вылететь.

– Может. А может и не вылететь.

– Может и не вылететь.

– Ну и все.

– Но согласитесь, это совсем другая история.

– Другая история в чем? Металлист 1925 и в прошлом году был в зоне вылета, практически подходил к ней. Пойдем в церковь всей командой, – сказал Носов в интервью YouTube-каналу "Трендец".

Напомним, после 24-х очков Металлист 1925 идет в турнирной таблице УПЛ предпоследним, набрав 18 очков.

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