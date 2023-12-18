Неделю назад Виктор Вацко сообщил, что 54-летний специалист покинет полтавчан и возглавит Металлист 1925. Сегодня (18 декабря) ТаТоТаке предоставил новый инсайд – контракт с Ворсклой расторгнут, а подписание с харьковчанами будет очень скоро. Впрочем, сам Скрипник высказался сдержанно.

Металлист 1925 может возглавить иностранный специалист – харьковчане готовят план Б на случай фиаско со Скрипником

– Ваш переход в Металлист 1925 возможен?

– Факта такого нет. Команды, которые во мне заинтересованы, общаются с руководством Ворсклы. В настоящее время возможен любой результат этих переговоров. Мои требования известны. И это не только о личном контракте, он вообще не на первом месте.

– Вы имеете в виду ваши пожелания по составу, условия для тренировок?

– Приблизительно так, – заявил Скрипник в комментарии Українському футболу.

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