"Я та моя команда, мой тренерский штаб, когда получаем новый вызов, мы понимаем с чем нам придется столкнуться. Считаю себя профессиональным тренером, я учился тренерскому мастерству в Германии, это не тайна. Дальше у меня начался мой тренерский путь. Я был в Далее было желание попробовать себя в украинском футболе.Я такую возможность получил.Те три года, которые я провел в Заре – это тот период, который я сам для себя оцениваю на отлично.

Далее хотелось вернуться к Германии, быть ближе к семье, но после полномасштабного российского вторжения в Украину, я не хотел сидеть за границей и оттуда трясти кулаками.Я хотел быть в Украине. Полтаве, могу вспоминать с удовольствием это время… Мы в еврокубках играли… При тех условиях, которые у нас были, наш тренерский штаб построил боевую команду.

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Но тренеру всегда хочется вызовов. Мы поговорили с руководством Ворсклы и пришли к выводу, что нужно так поступить. Возможно, так будет лучше, как для Ворсклы, так и для меня. Как бы парадоксально это ни звучало. У меня были и другие предложения, однако я хорошо знаю людей, работающих в Металлисте 1925. Ключевым стало то, что не хочется стоять в стороне от развивающегося. Я общался с руководством и познакомился с президентом клуба Владимиром Носовым. То, что я от него услышал и понял, что Металлист 1925 – это амбициозный проект, подобные вещи притягивают. Не хочется смотреть, как где-то развивается, но без тебя. Вот это, можно сказать, стало ключевым. Вызовов я никогда не боялся и не боюсь. Чем сложнее, тем интереснее. Я это всегда говорю и тренерскому штабу, и игрокам.

Мне было немного жаль уходить из Ворсклы, потому что сейчас команда в таком положении, если сравнивать с прошлым годом, мы ближе к еврокубкам, чем тогда. Мы, или они уже, вышли в полуфинал Кубка Украины. Но мы живем в то время, что ты не можешь сказать, что будет завтра. Да ситуация сложилась. И тут как раз меня познакомили с руководством Металлиста 1925. Прозвучали те слова, которые радуют любого тренера, любого работника.

В то же время, знаю себя, я всегда отдаюсь работе. Хочется развиваться и добиваться тех амбициозных планов, которые мы обсудили с руководством. Хочется это прожить, чтобы потом, вспоминая, рассказывать, с чего мы начинали и где мы оказались. Почему бы нам не стать теми людьми, которые когда-нибудь скажут: "а помните, как мы когда-то начали развитие? У нас была самая низкая точка, как в этом году было у Металлиста 1925, когда команда была на грани прекращения существования. Но потом пришел новый инвестор, оттолкнувшийся, пришел новый тренер и оно пошло-поехало развиваться". Участвовать в этом амбициозном развитии – это не только честь, но и желание. Мы ведь не просто хотим остаться в УПЛ и в следующем году снова иметь задачу – не вылететь. Если хотим что-то строить – то надо браться", – цитирует Скрипника клубная пресс-служба Металлиста 1925.

Напомним, несколько дней назад Виктор Скрипник возглавил харьковский Металлист 1925, покинув полтавскую Ворсклу. Металлист 1925 пошел зимовать вблизи зоны переходных матчей, но новый владелец готов инвестировать в команду и рассчитывает на борьбу за еврокубки.

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