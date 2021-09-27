"Конечно, когда соперник бываете за выше тебя в таблице, то это не то чтобы раздражает, а скорее более мотивирует, ведь каждая команда ставит собственные задачи. Мы до этого дважды подряд были бронзовыми призерами, а старт у нас какой-то неправильный вышел, или можно сказать просто слабый, и конечно, что в таких принципиальных матчах борьба идет за шесть очков.

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Очень важно сыграть правильно во многих компонентах игры, и особенно качественно при стандартах, ведь Днепр-1 именно этим и славится. Но мы смотрим в первую очередь и на собственную игру, а сюда мы приехали за победой. Конечно, первый гол в матче вселил в нас надежду на положительный результат, поскольку у нас было очень много матчей, когда мы первыми пропускали, после чего героически начинали это преодолевать. Но сегодня все для нас сложилось хорошо.

Все знают наш график. К нам уже в четверг приезжает хорошая и сильная команда, поэтому сейчас никакого отдыха нет. Поэтому очень рады этой колоритной победе над принципиальным соперником. Считаю, что она придаст нам уверенности, и по турнирной таблице мы сделали большой шаг вперед", – цитирует Скрипника сайт СК Днепр-1.

Напомним, в четверг, 30 сентября, Заря будет принимать Рому в рамках группового этапа Лиги конференций. Напомним, в первом туре команда Скрипника уступила Будё-Глимту (1:3).

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