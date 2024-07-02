Харьковский клуб взялся за комплектацию состава перед стартом в Первой лиге.

Металлист 1925 на своем официальном сайте объявил об уходе сразу восьмерых футболистов.

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В частности, больше не будут выступать за команду Виктора Скрипника защитники Евгений Ткачук, Марьян Фарина и Иван Коваленко, полузащитники Бека Вачиберадзе, Андрей Ременюк, Андрей Ткачук, Ярослав Мартынюк и нападающий Дмитрий Юсов.

У семи игроков завершились контракты и клуб решил не продолжать сотрудничество, а Фарины возвращается из аренды в Шахтер.

Напомним, по итогам прошлого чемпионата Металлист 1925 финишировал в турнирной таблице УПЛ на последней строчке и вылетел в низший дивизион. В новом сезоне Скрипник и Ко будут бороться за возвращение в элиту в Первой лиге.

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