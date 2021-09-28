Всеукраинское объединение тренеров признало Виктора Скрипника лучшим наставником по итогам 9-го тура УПЛ. Добавим, что тренер Зари получил эту награду во второй раз подряд.

Заря разгромила СК Днепр-1 в центральном матче УПЛ

Лучшим игроком экспертное жюри УПЛ также признало представителя луганчан. Владислав Кочергин в голосовании опередил Дмитрия Ризныка (Ворскла), Марлоса (Шахтер) и Кирилла Ковальца (Александрия).

К слову, в 9-м туре Заря разгромила СК Днепр-1 (4:0) и поднялась на пятое место в турнирной таблице УПЛ.

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