Скрипник триумфовал во второй раз подряд, Заря забрала все награды – УПЛ назвала лучших игрока и тренера 9-го тура
18:38 - Читати українською
Украинская Премьер-лига подытожила очередную игровую неделю сезона 2021/22.
завершено
Сергей Булеца 21’
Захедитабар Шахаб 90+3’
Владислав Кочергин 90+5’
21’ Сергей Булеца
90+3’ Захедитабар Шахаб
90+5’ Владислав Кочергин
Всеукраинское объединение тренеров признало Виктора Скрипника лучшим наставником по итогам 9-го тура УПЛ. Добавим, что тренер Зари получил эту награду во второй раз подряд.
Заря разгромила СК Днепр-1 в центральном матче УПЛ
Лучшим игроком экспертное жюри УПЛ также признало представителя луганчан. Владислав Кочергин в голосовании опередил Дмитрия Ризныка (Ворскла), Марлоса (Шахтер) и Кирилла Ковальца (Александрия).
К слову, в 9-м туре Заря разгромила СК Днепр-1 (4:0) и поднялась на пятое место в турнирной таблице УПЛ.
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