Скрипник требует изменить наказание для арбитров, которые допускают ключевые ошибки

Главный тренер Зари Виктор Скрипник считает, что украинские арбитры должны отвечать за свои регулярные провалы.

"У меня есть свое понимание и какое-то недовольство. Но это мое мнение. Футбол есть везде: и в Африке, и в Украине. Если ты любишь этот вид спорта, то должен ему подчиняться и тем правилам, которые есть. С проблемами тоже можно бороться : совместно разговаривать и работать над ошибками.

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Мне хочется видеть, чтобы за те же ошибки судьи не просто отстранялись от игр, а затем выходили на поле и снова делали их. Они будто где-то гуляют. По полгода нет их, отсудили, потом снова полгода где-то гуляют. Делайте это как-то открыто, чтобы все видели, как вы работаете над ошибками.

У нас пять человек имеют лицензию VAR, а делают из тура в тур одни и те же ошибки. Тогда привлеките других арбитров – молодых, честных. Это уже не мое дело, но надо как-то с этим бороться. Сейчас мы как заложники ситуации. Несколько человек имеют лицензию системы VAR и, можно сказать, они теперь главные люди, которые могут позвать или не позвали судью. Картинка хорошая – зовут, или плохая – не станем смотреть. А из этого следует, что у тех или иных команд уменьшается количество очков", – заявил Скрипник в интервью Sport.ua.

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