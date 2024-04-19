"У меня всегда в команде есть такие люди, которые в футболе имеют все. У меня в Заре был и Вернидуб такой, и Никита Каменюка, Саша Гладкий – его уже все списали, он пришел к нам, 12 голов забил, был лидером и на поле в свое время, и в раздевалке.

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В Ворскле у меня такие же ребята были. Денис Олейник, которому тоже 35-36. Говорили: "Куда вы его подписываете?" Он сыграл сезон, поехал дальше в ЛНЗ, забивает решающие голы. Парень тоже поиграл всюду уже, и так же говорили, что и там плохо, и там что-то не тянет.

Всегда можно находить что-то плохое, но в футболе такие люди незаменимы. Здесь тоже нужны такие ребята, которые своим авторитетом, своими простыми словами заряжают команду

Гармаш – такой же парень. У этих людей нет какого-то страха или переживаний. Да, они на своей волне, но с этой волной можно работать спокойно. Еще раз говорю: мы очень довольны, что он у нас. И лучше, чтобы он выступал за твою команду, чем играть против такого человека, особенно когда он злой", – сказал Скрипник в интервью YouTube-каналу "Трендец".

Напомним, в текущем сезоне 34-летний Гармаш забил 1 гол в 6 матчах за Металлист 1925.

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