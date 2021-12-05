"У меня контракт 3 года. Пройдет три года – я буду решать. Или подумаю, что делать дальше. У меня есть, с кем советоваться. У меня есть круг общения, с кем я могу все решить. Вот я и буду принимать решение.

"Почему бы с Зарей не услышать гимн Лиги чемпионов?": Скрипник сделал амбициозное заявление

У меня достаточно времени подумать и решить. Пока я сфокусирован на Заре Луганск. У нас очень много дел впереди. Если бы мы завершили чемпионат, то я ответил бы вам. А сейчас затрудняюсь ответить", – сказал Скрипник для Youtube-канала BurBuzz.

После 17 туров УПЛ Заря расположилась на третьей строчке в турнирной таблице.

Заря не без проблем одолела Ингулец – безвыигрышная серия петровцев достигла десяти матчей