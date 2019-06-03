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Скрипник: С нетерпением жду приезда в Украину – это моя Родина!

3 июня 22:50 96 Читати українською
Скрипник: С нетерпением жду приезда в Украину – это моя Родина!
Виктор Скрипник / Bild

Новоиспеченный наставник Зари Виктор Скрипник поделился своими впечатлениями от возвращения в Украину.

"Начну с того, что с президентом Зари Евгением Геллером мне еще предстоит встретиться. Мы планируем встретиться в Киеве. На сегодняшний день я контактировал с генеральным директором клуба Сергеем Рафаиловым.

Наш разговор с ним состоялся после того, как было официально объявлено о том, что Юрий Вернидуб покидает пост главного тренера Зари. Состоялась конкретный разговор и поступило предложение возглавить клуб. Я долго не раздумывал, потому что знаю, что Заря – хорошо организованный, солидный клуб.

Заря официально назначила Скрипника новым главным тренером

Заметна серьезная работа и руководителей клуба, и тренерского штаба. Вижу, что в Заре хорошие футболисты. За украинским футболом я следил, и за Зарей в том числе. Команда на слуху не только в Украине, но и в Европе, благодаря выступлениям на европейской арене.

Рад, что в моей жизни появляется такой вариант, как Заря, и я с нетерпением жду начала работы с новой командой.

Практически половину жизни я прожил за границей. Но я никогда не отрывался от Украины. Это моя Родина! Я и моя семья всегда приезжали дважды в год в Украину.

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У нас была традиция посещать Украину на Новый Год и летом тоже я приезжал в свой любимый город Новомосковск. Возвращение в Украину я жду с нетерпением, ведь начинается новая страница в моей жизни", – сказал Скрипник в комментарии официальному сайту Зари.

Напомним, сегодня стало известно, что украинский специалист возглавит участника еврокубков в сезоне 2018/19.

"Якщо ти грав і у Шаафа, і у Лобановського – отже, був непоганим футболістом". Віктор Скрипник – найкращі цитати першого українця, який тренував у топ-чемпіонаті

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