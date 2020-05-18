Скрипник рассказал о кадровой ситуации в Заре после карантина

Главный тренер Зари Виктор Скрипник продолжает готовить свою команду к возобновлению сезона в УПЛ.

"В Заре все здоровы. Команде и тренерскому штабу дважды был сделан тест на коронавирус и оба раза он показал отрицательный результат. Травмированных у нас нет. Больных тоже нет.

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Никита Шевченко уже прибыл в Запорожье и вместе со всеми сегодня сдавал тест на коронавирус. И Никита, и Максим Казаков хотят как можно скорее вернуться на футбольное поле и помочь команде.

Мы сейчас тренируемся в одноразовом и двухразовом режиме. Весь тренировочный процесс проходит на базе. Тренироваться дома или на футбольном поле – две большие разницы. Все соскучились по работе и хорошо, что тренировочный процесс стартовал. Готовим команду к матчам чемпионата", – цитирует Скрипника пресс-служба Зари.

К слову, чемпионат Украины возобновится уже 30 мая. Заря после 23-х туров занимает второе место в турнирной таблице, имея в своем активе 46 очков, Динамо идет третьим. Шахтер лидирует, набрав 59 пунктов.

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