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Скрипник рассказал, как договаривался с Рафаиловым о работе в Заре

11:18 63 Читати українською
Скрипник рассказал, как договаривался с Рафаиловым о работе в Заре
Скрипник и Рафаилов / фото: Заря

Главный тренер Зари Виктор Скрипник рассказал о своем приходе в луганскую команду.

"Мне позвонил Сергей Васильевич Рафаилов. Слышу: "Здравствуйте, это Сергей Васильевич". Не понял сразу, какой Сергей Васильевич. Связь пропадала и не услышал фамилию. Он перезвонил: "Это Сергей Васильевич Рафаилов". Тогда понял, кто говорит, ведь человек футбольный, я следил за украинским футболом, знал, кто это.

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Пообщались, он предложил возглавить команду. Отвечаю: "У вас есть тренер, которого я хорошо знаю и уважаю". В ответ: "Да нет, все идет к тому, что Юрий Вернидуб от нас уходит". Говорю: "Когда уйдет, тогда и позвоните". Вскоре читаю, что Юрий Николаевич покинул Зарю. На следующий день звонит гендиректор и спрашивает: "Читали новости? Можно с вами встретиться".

Возможно, в каких-то клубах ставятся задачи выиграть трофеи, но в Заре такого не было. Работа тренера очень кропотливая. Если ставить задачи, если не попадаем в Лигу чемпионов, то вы уходите, какой тренер на это пойдет? Может, и пойдут, чтобы подписать контракт. Подкупило то, что в последние годы Заря была третьей силой, боролась за "бронзу". Я тоже все это видел, смотрел топовые игры чемпионата Украины", – сказал Скрипник в интервью изданию Sportarena.

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Виктор Скрипник Виктор Скрипник Заря Заря Сергей Рафаилов
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