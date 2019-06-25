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Скрипник рассказал, что хочет изменить в игре Зари

09:41 199 Читати українською
Скрипник рассказал, что хочет изменить в игре Зари
Виктор Скрипник / фото из соцсетей

Главный тренер луганской Зари Виктор Скрипник подвел итоги контрольного матча против СК Днепр-1 (1:1).

"Я снова повторюсь: те амбиции клуба, о которых говорит руководство Зари, и потенциал клуба полностью совпадают с моими личными футбольными планами. Это для меня очень важно, поэтому и было принято такое решение. Итак, я сейчас возглавляю Зарю, при этом мы находимся в Запорожье – городе, где я играл в течение пяти лет. Это тоже очень вдохновляет.

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Наш сегодняшний соперник – организованная команда, которая пытается играть компактно, хорошо закрывается, вырывается в контратаки. Мы сейчас немного меняемся – хотим контролировать игру, действовать первым номером. Заставляем футболистов играть в короткий пас, сильный пас в ногу.

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И вот за эти три-четыре дня у нас были хорошие моменты, но это все то, над чем нам нужно работать в будущем. Сегодня мне и днепряне понравились, и моя команда тоже", – цитирует Скрипника пресс-служба СК Днепр-1.

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