"Выиграть у такой команды, как СК Днепр-1 в этом сезоне очень сложно. Это хорошая, мощная команда. Понимали, что если будем играть в открытый футбол против такой команды, то это будет самоубийством. Играли против мяча, а то, что моя команда умеет терпеть – это я знаю, что сегодня и было, а пропущенный гол нас больше успокоил, чем было бы постоянно 0:0, так что играли, два гола забили, а потом уже действовали по счету. но победа есть победа.Конечно, мы довольны

Ворскла одержала волевую победу над СК Днепр-1 – Кривбасс остался лидером благодаря "катеначо" Скрипника

Если СК Днепр-1 по игре выигрывает 3:1 у Шахтера, то с таким соперником нельзя действовать в открытый футбол. А мы умеем терпеть и перекрывали все задумки, которые были у хороших полузащитников днепрян, таких как Пихаленок, Рубчинский, Бабенко, Гуцуляк – тот юноша, который хочет в сборную. Наш план на игру был терпеть, а в атаке у нас всегда есть моменты. Сегодня нам повезло – два момента и два гола, или три момента и два гола. У нас была хорошая сегодня реализация.

Была ли игра с командой Максимова дополнительной мотивацией? Нет (улыбается). Если так считать, то с любым тренером, работающим у нас в Украине, будут игры принципиальные. Я со всеми хорошо знаком, с кем-то вместе играли, или друг против друга. Но повторюсь, мне очень нравится, как играет Днепр-1, и те ребята, которые играют за команду, и команда полностью заслуживает той позиции, которая занимает в турнирной таблице. Ничего принципиального не было, а хотелось только, чтобы Ворскла победила, что мы и пытались сделать.

Если бы мы проиграли 0:1, я был бы недоволен, но мы победили 2:1, если я буду знать, что мы пропускаем, но побеждаем, то соглашаюсь с этими пропущенными мячами (улыбается). В действительности все создается из полумоментов, а мы знали, что днепрянам нельзя давать простора, ведь в их составе очень интеллектуальные игроки. Те же Гуцуляк и Филиппов могут сделать гол из ничего. Сегодня нам это удалось", – цитирует Скрипника клубная пресс-служба СК Днепр-1.

Напомним, Ворскла неожиданно обыграла СК Днепр-1 (2:1) в выездном поединке. Сейчас команда Юрия Максимова занимает второе место турнирной таблицы, имея в своем активе 33 пункта после 16 туров.