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Скрипник раскрыл, какую роль в Заре выполнял Рафаилов

21:27 - Читати українською
Скрипник раскрыл, какую роль в Заре выполнял Рафаилов
Скрипник и Рафаилов / фото: Заря

Главный тренер Зари Виктор Скрипник рассказал о функциях бывшего генерального директора клуба Сергея Рафаилова.

"После того, как ушел Сергей Рафаилов, чаще стал общаться с Евгением Геллером – по 2-3 раза в неделю. До того было несколько телефонных разговоров. А так, то у нас Рафаилов был человеком-громоотводом, который за Зарю мог всех поставить на место, или пытался всех поставить на место. Это было его детище, он жил им днем ​​и ночью.

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Он – тот гарант, который сказал мне, как все будет, я согласился, и так все происходило. Никто не лезет в мою работу. Работа тренера – это не значит, что кто-то смотрит тебе через плечо и говорит: "ай-ай-ай". Это не правильно. Ни разу не было такого, чтобы мне сказали, что что-то плохо и нужно менять", – поделился Скрипник в интервью ТаТоТаке.

Напомним, Сергей Рафаилов покинул пост генерального директора луганского клуба 26 марта, только 27 июля Заря назначила на вакантную должность Станислава Оганова.

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Теги
Сергей Рафаилов Евгений Геллер Виктор Виктор Скрипник
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