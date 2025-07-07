– Над чем мы будем работать во второй части сборов?

– Над интенсивностью. Сделаем акцент на тактические аспекты, фазы игры. Конечно, никто не забывает, что тяжело тренироваться – это хорошо для футболистов. Жара сейчас в Словении, но она не только для нас. Тем не менее, хочу сделать команде комплимент за отношение к делу. Плохо, что есть травмы, какие-то повреждения, но это, к сожалению, неотъемлемая часть футбола.

Заря официально объявила о подписании защитника Динамо

– В какой футбол будет играть нынешняя Заря?

– Всегда хочется быть агрессивными, мало пропускать. Надо играть в прагматичный футбол. Все зависит от игроков.

Когда мы видим желание, когда видим, что все готовы, что все получается – тогда все возможно. Хотим быть той силой, которой Заря была раньше. Это наша цель, – сказал Скрипник для пресс-службы Зари.

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