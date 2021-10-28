"Почему матч тяжелый? Мы здесь 1:1 в чемпионате сыграли. Понимаем, что команда играет от обороны, ищет длинные передачи, стандарты. На это настраивались.

Кучук нашел позитив в игре Руха, несмотря на вылет от Зари в Кубке Украины

Подключили молодежь, чтобы была ротация, дать другим игрокам отдохнуть. Опытного выпустили в конце, он сделал разницу – мы забили и выиграли. Таков был план. В чемпионате мы здесь вничью сыграли – отскочили, можно сказать, но это была прошлая игра.

В дополнительное время они больше рисковали, мы выбежали и забили. Любую команду тяжело обыгрывать – нужно ломать, подстраиваться.

Не закономерная, но заслуженная победа. Хотелось бы назвать ее "на классе", но не думаю. Сыграли на 0, выиграли, жалко, что 120 минут, а не 90, но что делать? Зато едем с настроением домой", – сказал Скрипник в комментарии каналу "Футбол".

Напомним, основное время поединка между Рухом и Зарей завершилось безголевой ничьей, а в овертаймах дубль Шахаба позволил луганцам выйти в четвертьфинал турнира.

Заря благодаря дублю Шахаба одолела Рух и стала шестым четвертьфиналистом Кубка Украины