"Наша старая болезнь – Первый момент и мы пропускаем. Первый тайм был такой, что спать хотелось. Потом показали реакцию. Вышли на поле ребята, которые более-менее усилили нашу игру. Забили один гол. Пытались спастись. Но соперник был таким, который когда побеждает, очень качественно играет в обороне.

Заря – Колос – 1:3 – видео голов и обзор матча УПЛ

Желание у нас было, но только во втором тайме. Начали матч не очень хорошо. Команда расстроена. Есть над чем работать.

Почему Саленко не играл с первых минут? Когда не видишь парня две недели, то не знаешь, как он себя чувствует. Тренировался с нами два дня. У него были переезды, а это нагрузка и для молодых игроков тоже. Рассчитываем на него в будущем. Не зря он вызывается в сборную.

Не держала ли команда в голове поражение от Колоса 0:3 в прошлом сезоне? Нет. Наоборот. У них было 10 баллов, у нас 7. Побеждай и ты также набираешь 10 очков... Надо играть с первых минут. У нас хорошая команда, я вижу это на тренировках. Но, почему-то, начинаем играть тогда, когда пропускаем", – цитирует Скрипника официальный сайт Зари.

Напомним, после 5-ти туров Заря в турнирной таблице УПЛ идет восьмой, имея в своем активе 7 очков.

Колос победил Зарю и, обойдя Шахтер, сравнялся с Динамо на вершине УПЛ – Климчук оформил гол+пас