Полтавский клуб номинально принимает одесситов в 6 туре УПЛ 2022/23. Матч между Ворсклой и Черноморцем начнется в субботу, 2 октября, в 13:00. Противостояние двух именитых украинских тренеров, команды которых оказались в низах турнирной таблицы на старте сезона

Форма команд

Черноморец набрал лишь 2 балла за стартовые 5 туров. После серии из двух ничьих пришли 2 поражения. Причем и Шахтер, и Александрия дожимали "моряков" благодаря мячам, пропущенным на финише матчей. Интересно, что и полтавский клуб дважды подряд проигрывал именно из-за поздних голов (уже в компенсированное арбитром время). Виктор Скрипник одержал свою дебютную победу во главе Ворсклы неделю назад, когда удалось обыграть Ингулец. Более того, полтавчане наконец-то прервали безвыигрышную серию в чемпионатах Украины, которая составляла 7 матчей (4 поражения).

После стартовой феерии "бело-зеленых", где подопечные Скрипника пропустили 8 голов за 3 тура, настало время сухих матчей. Сначала ворскляне сыграли дома с Александрией 0:0. А затем долгожданную победу над Ингульцом принес единственный гол Дениса Олейника. В активе лучшего бомбардира Ворсклы 2 гола и 1 ассист. Черноморец на выезде показывает даже более интересную игру. Гол Брагару едва не остановил Шахтер, были одесситы близкими к победе над Металлистом 1925. В то же время оба предыдущих матча команда Григорчука проиграла со счетом 1:2.

По прогнозу Parimatch Ukraine, больше шансов отдается на победу Ворскла: ее триумф специалисты оценили коэффициентом 1,79. Победа гостей умножит сумму риска на 4,7, а ничья – на 3,55.

История очных встреч

Ворскла не выиграла ни одного из предыдущих двух домашних матчей против одесситов, хотя перед тем трижды побеждала этого соперника на выезде. В общей сложности полтавчане праздновали успех примерно вдвое чаще одесситов.

Кадровая ситуация

Обе команды потеряли ключевых игроков из-за удалений в предыдущем туре. Черноморец остался без вратаря Непогодова, который потянул уже парочку пенальти в текущем сезоне. Первый запасной голкипер Паст травмировался, заменив 34-летнего ветерана. Поэтому Григорчук остался с третьим вратарем Варакутой. Ворскле не будет хватать капитана Игоря Пердуты. Посреди недели Скрипник получил интересное усиление. Состав полтавчан пополнил экс-форвард молодежных команд Тоттенхэма Родель Ричардс, который забивал в Юношеской лиге УЕФА, в частности в ворота Барселоны и Баварии U-19.

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Трансляция, арбитры и прогноз на игру

Матч 6 тура УПЛ Ворскла – Черноморец можно будет посмотреть на Setanta Sports+. Судить встречу в поле будет Алексей Деревинский, который представляет Хмельницкий. На линиях ему будут ассистировать Ярослав Трехлеб и Владимир Жарый, а роль четвертого судьи будет выполнять Владимир Новохатний.

На отчетной игре будет работать система VAR, за которую назначен отвечать Денис Шурман. Обе команды забьют минимум по голу. Черноморец будет близок к первой победе, но команда Скрипника сведет игру к мировой. Наш прогноз на матч – ничья 1:1.