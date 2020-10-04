"Не каждый раз удается сыграть вничью с Динамо в Киеве. Особенно учитывая то, что два последних матча мы проиграли по всем статьям со счетом 1:3. Поэтому эта ничья для нас как бальзам на душу.

Динамо – Заря – 1:1 – видео голов и обзор матча

Хорошо противостоим именитым соперникам и играем с таким рвением, которое было присуще в прошлом сезоне. Даже если считать тот убойный момент, который был у нас при счете 1:1, ничья – это хороший результат.

Понимали, что у киевлян осталась усталость после отборочных игр Лиги чемпионов. Пытались играть более активно в свой футбол. Прошу прощения за то, что мы в определенной степени тянули время, но ничья в Киеве – хороший результат. У Динамо очень сильные игроки. Накануне еврокубков у нас пойдет такой же график, как у Киева. Для нас сейчас важен каждый футболист", – приводит слова Скрипника Динамомания.

Напомним, Динамо и Заря так и не смогли выявить сильнейшего, расписав мировую (1:1).

Динамо расписало боевую ничью с Зарей