Скрипник прокомментировал слухи относительно своего ухода из Зари

"1 августа я возвращаюсь в Украину. Не могу сказать, что я куда-то ухожу. У меня есть действующий контракт. У меня на руках нет ни одного конкретного предложения. Вероятность того, что я останусь, очень высокая, если мой договор не расторгнут.

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По поводу условий в Заре – всегда есть какие-то вопросы, предложения относительно того, как развиваться дальше, что я и обсуждаю с президентом. Мы соберемся и поговорим", – поделился Скрипник в интервью ТаТоТаке.

Напомним, Скрипник с Зарей занял третье место УПЛ и гарантировал клуба место в группе Лиги Европы. Добавим, что специалиста сватают в СК Днепр-1 на место Дмитрия Михайленко.

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