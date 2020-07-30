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Скрипник прокомментировал слухи относительно своего ухода из Зари

15:02 - Читати українською
Скрипник прокомментировал слухи относительно своего ухода из Зари
Виктор Скрипник / фото: ФК Заря

Главный тренер Зари Виктор Скрипник оценил вероятность своего ухода из клуба.

"1 августа я возвращаюсь в Украину. Не могу сказать, что я куда-то ухожу. У меня есть действующий контракт. У меня на руках нет ни одного конкретного предложения. Вероятность того, что я останусь, очень высокая, если мой договор не расторгнут.

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По поводу условий в Заре – всегда есть какие-то вопросы, предложения относительно того, как развиваться дальше, что я и обсуждаю с президентом. Мы соберемся и поговорим", – поделился Скрипник в интервью ТаТоТаке.

Напомним, Скрипник с Зарей занял третье место УПЛ и гарантировал клуба место в группе Лиги Европы. Добавим, что специалиста сватают в СК Днепр-1 на место Дмитрия Михайленко.

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Теги
Заря Заря Виктор Виктор Скрипник СК Днепр-1 СК Днепр-1
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