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Скрипник прокомментировал положительные отзывы о себе со стороны болельщиков и СМИ

11:59 101 Читати українською
Скрипник прокомментировал положительные отзывы о себе со стороны болельщиков и СМИ
Виктор Скрипник / ФК Заря

Главный тренер Зари Виктор Скрипник прокомментировал победу над Олимпиком (5:0) в матче 9 тура УПЛ и комплименты в свой адрес.

37’ Павел Ксёнз
 
Владлен Юрченко 40’
Назарий Русин 53’
Богдан Леднев 73’
Владислав Кабаев 80’
Назарий Русин 87’
37’ Павел Ксёнз
40’ Владлен Юрченко
53’ Назарий Русин
73’ Богдан Леднев
80’ Владислав Кабаев
87’ Назарий Русин

"Любовь и ненависть ходят рядом. Сейчас хвалят, потом будут ругать. Я уже все это прошел, поднаторел. Да, у меня очень хорошая команда и прекрасный выбор из молодых игроков, которые хотят развиваться и играть в футбол.

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Возможно, создается и давление на игроков. Когда они читают все это, то у тренеров бывает опаска, что, возможно, где-то будет недооценка противника. В сегодняшнее время молодежь нужно держать в рамках, чтобы они понимали, что нужно каждую неделю доказывать, что ты хороший футболист.

Бывают матчи, где нас хвалят заслуженно. Сегодня такая встреча. Были качественные матчи, были и недоработки. Последняя домашняя встреча против Мариуполя...

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К слову, дома в этом году в УПЛ мы не выигрывали, так что есть над чем работать. Стараемся на похвалу не реагировать, но читать, когда нас хвалят, приятно", – цитирует Скрипника официальный сайт Зари.

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Олимпик - Заря Заря Заря Олимпик Олимпик Виктор Скрипник Виктор Скрипник
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