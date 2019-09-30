Скрипник прокомментировал положительные отзывы о себе со стороны болельщиков и СМИ

Главный тренер Зари Виктор Скрипник прокомментировал победу над Олимпиком (5:0) в матче 9 тура УПЛ и комплименты в свой адрес.

"Любовь и ненависть ходят рядом. Сейчас хвалят, потом будут ругать. Я уже все это прошел, поднаторел. Да, у меня очень хорошая команда и прекрасный выбор из молодых игроков, которые хотят развиваться и играть в футбол.

Полный разгром Олимпика в видеообзоре матча с Зарей – 0:5

Возможно, создается и давление на игроков. Когда они читают все это, то у тренеров бывает опаска, что, возможно, где-то будет недооценка противника. В сегодняшнее время молодежь нужно держать в рамках, чтобы они понимали, что нужно каждую неделю доказывать, что ты хороший футболист.

Бывают матчи, где нас хвалят заслуженно. Сегодня такая встреча. Были качественные матчи, были и недоработки. Последняя домашняя встреча против Мариуполя...

Заря в большинстве разбомбила Олимпик​​​​​​​

К слову, дома в этом году в УПЛ мы не выигрывали, так что есть над чем работать. Стараемся на похвалу не реагировать, но читать, когда нас хвалят, приятно", – цитирует Скрипника официальный сайт Зари.