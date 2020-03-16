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Скрипник признан лучшим тренером 23 тура УПЛ

12:43 27 Читати українською
Скрипник признан лучшим тренером 23 тура УПЛ
Виктор Скрипник / ФК Заря

Главный тренер Зари Виктор Скрипник признан лучшим в 23 туре Премьер-лиги.

Экспертный совет Всеукраинского объединения тренеров назвал 50-летнего специалиста лучшим среди наставников, которые выводили свои команды на матчи 23 тура УПЛ.

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Напомним, в отчетном туре Заря обыграла Шахтер (1:0). Потеря очков киевским Динамо позволила команде Скрипника подняться на 2 позицию в турнирной таблице УПЛ.

К слову, лучшим игроком 23 тура стал автор гола в ворота "горняков" Богдан Михайличенко.

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