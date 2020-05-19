Скрипник признался, за что Гвардиола просил у него прощения

Главный тренер Зари Виктор Скрипник вспомнил опыт тренерского противостояния против Хосепа Гвардиолы.

"Он живет футболом. Ничего нового не добавлю, кроме того, что о нем рассказывают журналисты, аналитики. Просто мне повезло это все вживую увидеть, пообщаться. Это другой уровень. У Баварии задача – стать чемпионом, выиграть Кубок, играть в Лиге чемпионов. Из года в год у них такие цели.

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Гвардиола пришел в Баварию после Барселоны со своим видением. Он мог за матч сделать 6 построений. Они бегают так, что ты думаешь: "Скорее бы эти 90 минут прошли". И будешь дальше решать свои задачи в чемпионате. Но мы пытались противостоять. В первый мой год в Вердере мы едва не вырвали ничью. Уступали 0:1 и имели два момента в последние 5 минут. Один из них был стопроцентным, но Нойер каким-то чудом потянул мяч. Последние 20 минут мы их прижали хорошо.

И был еще один матч, полуфинал Кубка Германии. Тогда еще VAR не было. Мы проигрывали 0:1, а это Кубок, можно рисковать. Мы и рисковали, шли всей командой на стандарты. Один-другой момент, но здесь – контратака, и Артуро Видаль, который сейчас в Барселоне, нарисовал пенальти. Там даже контакта не было, но судья поступил и поставил пенальти. В итоге, они повели 2:0, и мы успокоились. После игры Гвардиола сказал: "Виктор, я не люблю так выигрывать. Пенальти не было, простите, это часть футбола". Это сразу же вызывает уважение", – сказал Скрипник в интервью изданию Sportarena.

Напомним, украинец возглавлял Вердер с 2014 по 2016 годы.

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